Владелец «Мастерса» в Мадриде: дайте 3 миллиарда — я проведу лучший турнир мира

Румынский бизнесмен Ион Цириак, являющийся владельцем «Мастерса» Mutua Madrid Open, раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса и отметил, что смог бы организовать лучший турнир в мире при определённых финансовых вливаниях.



«Как они собираются проводить турнир с 18 командами за одну неделю в одном и том же месте? У них будет 18 раздевалок? Как играть матчи Кубка Дэвиса на кортах, вмещающих по 1500 человек? Деньги, деньги и ещё раз деньги.



Если вы дадите мне ещё три миллиарда, я проведу лучший турнир в мире, но это будет настоящий теннис. Могу поспорить с вами сегодня, что новый формат Кубка Дэвиса не продержится более трёх лет», — приводит слова бизнесмена Tennis World USA.



Ион Цириак в прошлом был известным румынским теннисистом. В 1970 году он стал победителем Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде. В составе сборной Румынии Цириак трижды доходил до финала Кубка Дэвиса.