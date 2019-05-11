Джокович: это мой лучший матч сезона на грунте

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович поделился эмоциями после победы в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) над пятым сеяным турнира, австрийцем Домиником Тимом, со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).



«Сегодня я сыграл свой лучший матч сезона на грунте. Моим соперником был, возможно, лучший в теннисист в мире на этом покрытии в данный момент. Доминик выиграл титул в Барселоне и вчера одержал потрясающую победу над Роджером Федерером.



Состояние корта способствовало быстрой игре. Мяч отскакивал очень высоко. Тим, пожалуй, находится на втором месте после Надаля среди игроков, которые придают мячу наибольшее вращение при ударе. Он отбивает очень сложные мячи, из-за чего довольно трудно удерживать высокий уровень тенниса и диктовать свою игру. И всё же мне удалось победить и выйти в финал», — приводит слова сербского теннисиста The Telegraph.



Соперником Джоковича по решающему поединку станет победитель матча между вторым сеяным соревнований, испанцем Рафаэлем Надалем, и восьмым сеяным, греком Стефаносом Циципасом.



Финал турнира в Мадриде состоится завтра, 12 мая. Начало матча — в 19:30 мск.