Победа Джоковича – в видеообзоре полуфинального матча «Мастерса» в Мадриде

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович в двух сетах обыграл в полуфинале турнира в Мадриде (Испания) посеянного под пятым номером австрийца Доминика Тима. Судьба обеих партий решалась на тай-брейке. Дважды удачнее действовал Джокович. Итоговый счёт — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). По показателю личных встреч сербский теннисист упрочил лидерство — 6-2. Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут.



Соперник Джоковича по финальному поединку определится в матче между вторым сеяным соревнований испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом, посеянным на турнире под восьмым номером.



Вторая полуфинальная встреча состоится сегодня, 11 мая. Поединок начнётся в 22:00 мск.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».