Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Мадриде

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под седьмым номером на турнире в Мадриде (Испания), обыграла в финальном матче Симону Халеп из Румынии со счётом 6:4, 6:4 и стала победительницей Madrid Mutua Open. По показателю личных встреч голландка вышла вперёд – 3-2.



Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Бертенс 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету румынской теннисистки ни одного эйса, 2 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



Для Бертенс победа в Мадриде стала девятым титулом в одиночном разряде. Ранее она выигрывала турниры в Фесе (Марокко) в 2012 году, дважды подряд в немецком Нюрнберге — 2016 и 2017 годах, а также в швейцарском Гштааде (2017), корейском Сеуле (2018), американских Цинциннати и Чарльстоне (2018). В нынешнем сезоне это второй титул для Бертенс. Первый она завоевала в России на турнире в Санкт-Петербурге.