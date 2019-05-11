Халеп не сумела обогнать Осаку в борьбе за звание первой ракетки мира

Румынская теннисистка Симона Халеп, уступившая в финале турнира в Мадриде (Испания) голландке Кики Бертенс со счётом 6:4, 6:4, не опередит действующую первую ракетку планеты Наоми Осаку. В обновлённом рейтинге WTA, который выйдет в понедельник, 13 мая, лидировать продолжит японка.



Халеп обязательно требовалось выиграть турнир в Мадриде. Только при этом раскладе она набирала бы нужное количество рейтинговых баллов. Возможность обогнать Осаку появилась после того, как японская теннисистка покинула турнир в Мадриде на четвертьфинальной стадии, уступив Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:3, 2:6, 5:7.



Ранее Наоми Осака признавалась, что думала о сохранении первого места мирового рейтинга на протяжение всей встречи за выход в полуфинал и эти мысли оказали негативное влияние на её игру.

