Все российские теннисистки, игравшие в квалификации в Риме, покинули турнир

Пять российских теннисисток принимали участие в квалификации турнира в Риме (Италия), который стартует 13 мая, и все они потерпели поражение уже на стадии полуфиналов отборочного раунда и покинули соревнования.



Первой из россиянок в борьбу вступила Анастасия Потапова. За 1 час 19 минут она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:2, 7:5. В следующем матче игрового дня Екатерина Александрова в упорной борьбе проиграла немке Моне Бартель — 3:6, 6:3, 4:6.



Маргарита Гаспарян не сумела доиграть свой матч с австралийкой Самантой Стосур и уже через 35 минут после начала поединка отказалась от продолжения борьбы, уступая со счётом 1:3 в первом сете.



Вера Звонарёва не смогла ничего противопоставить первой сеяной квалификационного турнира Марии Саккари из Греции — 6:4, 6:2. Последней россиянкой в отборочном раунде оставалась Вероника Кудерметова, но длилось это недолго. Она проиграла шведской теннисистке Ребекке Петерсон со счётом 4:6, 2:6.