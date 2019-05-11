Халеп: Бертенс играла лучше меня на протяжение всего турнира

Румынская теннисистка Симона Халеп (3) подвела итоги финального матча турнира в Мадриде (Испания), в котором она уступила восьмой сеянной соревнований Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 4:6, 4:6.



«Madrid Mutua Open – особый турнир для меня. И я очень рада вновь сыграть здесь в решающем матче. Это мой четвёртый финал. Конечно, я расстроена, что не выиграла, но Кики заслужила этот финал. Она играла лучше меня. Всю неделю, которую длился турнир, она показывала великолепный теннис», — сказала Халеп на церемонии награждения.



Затем она обратилась непосредственно к своей сопернице и отметила, что вновь хочет встретиться с ней на корте в будущем. «Поздравляю тебя, Кики. Ты не позволила мне выиграть трофеи в двух финалах. Надеюсь, что в дальнейшем мы ещё сыграем друг с другом. Я обязательно постараюсь взять реванш. Удачи на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Халеп WTA в своём «твиттере».

