Феррер: Федерер – величайший игрок всех времён

Испанский теннисист Давид Феррер, завершивший профессиональную карьеру после поражения на турнире в Мадриде (Испания) от немца Александра Зверева со счётом 4:6, 1:6, рассказал, почему считает швейцарца Роджера Федерера сильнейшим игроком в истории, а также поделился мнением о будущем испанского тенниса.



«Федерер – величайший игрок всех времён. Я ни в одном из 17 наших с ним матчей не смог победить его. Роджер внешне легко делает сложные вещи. Он лучший из всех, кто когда-либо играл.



В своё время мы неоднократно выигрывали Кубок Дэвиса. Но и сейчас есть хорошие игроки. Среди них Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста. Затем подтянутся Хауме Мунар, Карлос Алькарас, Алехандро Давидович Фокина и другие. Они определенно внесут вклад. Когда играли Карлос Мойя, Алекс Корретха, Хуан-Карлос Ферреро и Альберт Коста, все тоже говорили, что смены поколений не произойдёт», — приводит слова Феррера Tennis World USA.