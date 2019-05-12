Халеп: я играла очень глупо

Румынская теннисистка Симона Халеп после поражения в финале турнира в Мадриде (Испания) в игре с голландкой Кики Бертенс со счётом 4:6, 4:6 подвела итоги поединка.



«Я играла очень глупо и я расстроена из-за этого. Бертенс было удобно противостоять моему теннису. Но я не собираюсь делать из этого драму. Когда я буду играть с ней в следующий раз, изменю некоторые вещи.



В начале турнира я бы не поверила, что окажусь в финале, поэтому сейчас я постараюсь просто успокоиться и проанализировать матч. Нужно принять это и двигаться вперёд, потому что на этом турнире я показала самой себе, что у меня получается игра.



Пока совершенно не представляю, что будет в ближайшие недели. Но в настоящий момент я довольна своей игрой, я счастлива, что смогла успешно провести эту тяжёлую неделю», — приводит слова Халеп WTA.