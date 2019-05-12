Циципас одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале турнира в Мадриде

Теннисист из Греции Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под восьмым номером, в полуфинальном поединке оказался сильнее второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Грек сократил отставание по показателю личных встреч – 1-3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. Циципас 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Надаля 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.



В финальном поединке соперником Циципаса станет первая ракетка планеты серб Новак Джокович, переигравший пятого сеяного соревнований австрийца Доминика Тима – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).



Финал турнира в Мадриде состоится сегодня, 12 мая. Начало матча – в 19:30 мск.

