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Циципас одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале турнира в Мадриде

Циципас одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале турнира в Мадриде
Теннис / ATP

Теннисист из Греции Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под восьмым номером, в полуфинальном поединке оказался сильнее второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Грек сократил отставание по показателю личных встреч – 1-3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. Циципас 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Надаля 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В финальном поединке соперником Циципаса станет первая ракетка планеты серб Новак Джокович, переигравший пятого сеяного соревнований австрийца Доминика Тима – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Финал турнира в Мадриде состоится сегодня, 12 мая. Начало матча – в 19:30 мск.

11 мая 2019 года, суббота. 22:00 МСК
Мадрид (м). 1/2 финала
Идет 3-й сет
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 : 1
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
6 2 3
4 6 2
           
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