Надаль: происходящее сейчас более нормально чем то, что было последние 14 лет

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль подвёл итоги полуфинального матча на турнире в Мадриде (Испания), в котором он проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 4:6, 6:2, 3:6.

Надаль подходит к «Мастерсу» в Риме без единого титула впервые с 2004 года. В этом сезоне на грунтовых турнирах Рафаэль трижды уступал в полуфиналах.

«Думаю, происходящее сейчас более нормально чем то, что было последние 14 лет. У меня ещё есть время. В этом году попытаюсь выиграть турнир. Для этого надо быть в форме и показывать высокий уровень тенниса. Если у меня получится, появится возможность побороться за титулы. До конца года ещё есть два грунтовых турнира. Посмотрим, что получится.

Теннис состоит из побед и поражений. Я много лет выигрывал на грунте. В этом году я был очень близок к успеху, но не получилось. Надо просто принять это. По ходу карьеры я адекватно воспринимал победы, теперь так же поступлю с неудачами.

Можно попытаться найти как можно больше оправданий, упущенных возможностей, однако самое главное — это хорошая игра. Если бы я действовал на высоком уровне, то победил бы. Мне не удалось сыграть так, как я хотел. Поэтому мне не удалось выиграть.

Это поражение — упущенная возможность выйти в финал важного турнира. Я не воспользовался шансом. Значит, я не сыграют перед великолепными болельщиками, которые приходят меня поддержать. Не могу описать словами всё, за что хочу их поблагодарить.

Циципас — молод, талантлив, он прогрессирует. Но я бы не уступил ему, если бы играл на уровне финала турнира в Барселоне в 2018 году или Australian Open в начале этого сезона. Я так думаю. Может это не так, однако у меня такое предчувствие", — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.