Тим рассказал, что нужно для победы над Джоковичем или Надалем

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от полуфинального матча на «Мастерсе» в Мадриде с представителем Сербии Новаком Джоковичем, в котором он проиграл первой ракетке мира со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7).

«Никогда не жалуюсь на выход в полуфинал „Мастерсов“. Это очень хороший результат. Я обыграл трёх прекрасных теннисистов и проиграл Джоковичу на тай-брейках. Знаю, что не могу каждый день побеждать таких игроков. Это был отличный турнир.

Чтобы выигрывать у таких ребят, как Новак или Рафа, нужно немного удачи. Этот импульс сопровождает вас. Сегодня такого не было. В некоторых эпизодах мне не повезло, а в других я ошибался там, где обычно этого не делаю. Во втором сете он сыграл невероятно. Я 15 минут боролся за его подачу, взял её, а он сразу сделал брейк.

Джокович всегда действует на высоком уровне. Со мной он сыграл очень хорошо. Если бы он так выступал на предыдущих турнирах, у него не было бы плохих результатов. Чем ближе к «Большим шлемам», тем лучше он играет. Скоро начало «Ролан Гарроса». Джокович выходит на пик формы", — цитирует Тима официальный сайт ATP.