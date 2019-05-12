Свитолиной не важно, сколько матчей она сыграла за последние месяцы

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как относится к критике в свой адрес.

«Если скажу, что на меня не оказывают давление, то совру. Но мне не важно, сколько сыграла матчей за последние месяцы», — цитирует Свитолину Ubitennis.

Свитолина начала испытывать проблемы со здоровьем в конце марта. Боли в колене усилились после серии затяжных матчей, и после проведения МРТ врачи порекомендовали ей взять паузу. Уроженка Одессы снялась с турнира в Штутгарте (Германия), но приняла участие в соревнованиях в Мадриде, где уже в первом круге проиграла француженке Полин Пармантье со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

Ранее Свитолина и француз Гаэль Монфис, состоящие в отношениях, провели совместную тренировку на кортах Мадрида.