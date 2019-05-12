Текстовая онлайн-трансляция финала Джокович — Циципас в Мадриде

Сегодня, 12 мая, состоится финальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и греческий теннисист Стефанос Циципас (8). Начало поединка запланировано на 19:30 мск.



По личным встречам 31-летний уроженец Белграда проигрывает — 0-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Циципас в Мадриде.

В полуфиналах Циципас взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем, а Джокович сломил сопротивление представителя Австрии Доминика Тима.



Призовой фонд турнира составляет € 7 279 270. В 2018 году чемпионом Madrid Mutua Open стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.