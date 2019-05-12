Роже и Текэу выиграли «Мастерс» в Мадриде в парном разряде

Голландский теннисист Жан-Жюльен Роже и румын Хория Текэу стали победителями турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде в парном разряде. В финале Роже и Текэу нанесли поражение аргентинцу Диего Шварцману и австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Роже и Текэу подали 2 эйса, допустили 6 двойных ошибок на двоих и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10. Шварцман и Тим дважды подали навылет, 3 раза ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.

Роже выиграл 28-й титул в карьере в парном разряде, Текэу – 36-й. Для обоих теннисистов это первый трофей в парном разряде в 2019 году.

Позднее за титул в одиночном разряде сразятся серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.