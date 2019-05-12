Джокович: чувствую себя итальянцем

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что счастлив вернуться в Рим, где тренировался подростком и выигрывал титулы «Мастерса» в 2008, 2011, 2014, 2015 годах.

«Я счастлив вернуться в Италию. Рим — это мой второй дом. Я чувствую себя итальянцем. Здесь я ощущаю положительную энергию от людей – как на корте, так и в городе с его многовековой историей. Здесь у меня много друзей, которых я знаю последние 15 лет. Меня всегда привлекали итальянская культура и традиции. В 17 лет я начал изучать язык самостоятельно. И теперь говорю по-итальянски так же хорошо, как по-сербски. Мы, сербы, хороши в спорте, потому что нам всегда приходилось бороться. Мы рождены для этого. Я горжусь своим происхождением, но принимаю и другие культуры.

Я отношусь к жизни с лёгкостью — это моя философия, которую я пытаюсь сохранить. Моя жизнь движется то вверх, то вниз, как лифт. И когда падаешь, узнаёшь больше, потому что эмоции боли сильнее, чем эмоции триумфа. Победы опасны, потому что они не заставляют человека меняться», — приводит слова Джоковича La Repubblica.