Шарапова — матери: не мечтаю о лучшем примере в своей жизни

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова поздравила свою маму Елену с Днём матери, который отмечается во второе воскресенье мая в 85 странах мира.

«С днём матери! Элегантна и выразительна. Я не мечтаю о лучшем примере в своей жизни. ⁣

Мне нравится это фото. Оно напоминает мне, насколько похоже наше отношение к тортам и другим сладостям», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

В 2019 году 32-летняя Шарапова выступила только на трёх турнирах: в Шэньчжэне, на Australian Open и в Санкт-Петербурге. От участия в других стартах начиная с февраля она отказалась из-за травмы плеча, восстановление после которой затянулось.