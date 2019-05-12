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Джокович выиграл «Мастерс» в Мадриде, одолев в финале Циципаса

Джокович выиграл «Мастерс» в Мадриде, одолев в финале Циципаса
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде. В финальном матче первая ракетка мира Джокович обыграл посеянного под восьмым номером грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Циципас подал 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Джокович сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом в официальных матчах – 1-1. Грек нанёс поражение сербу на «Мастерсе» в Канаде в 2018 году.

Джокович выиграл 74-й титул в карьере и второй в 2019 году (ранее он первенствовал на Australian Open).

12 мая 2019 года, воскресенье. 19:30 МСК
Мадрид (м). Финал
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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