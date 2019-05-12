Джокович — о победе в Мадриде: не играл в свой лучший теннис после Австралии

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рад, что победой на «Мастерсе» в Мадриде сумел прервать полосу неудач после Открытого чемпионата Австралии.

«Это лучшие турниры, самые крупные турниры, которые мы проводим в ATP, наряду с турнирами «Большого шлема». Эта победа очень важна.

Я очень доволен. Вчерашний полуфинал придал мне уверенности в себе. Я не играл в свой лучший теннис после Австралии, поэтому хотел вернуть свою игру. Я хорошо стартовал и не отдал ни сета за весь турнир, чему очень доволен.

Циципас очень талантлив. Он победил Рафу вчера, но они закончили матч около полуночи. И сегодня он не был столь динамичен, как в полуфинале. Но он провёл потрясающую неделю, так что я одержал важную победу и с нетерпением жду продолжения этой серии в Риме», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.