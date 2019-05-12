Павлюченкова, Касаткина и С. Уильямс узнали первых соперниц на турнире в Риме

Победители квалификации распределены по сетке грунтового турнира категории Premier в Риме. Своих первых соперниц узнали российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Касаткина встретится с румынкой Ириной Бегу, а Павлюченкова – с Марией Саккари из Греции.

Также начнут турнир встречами с победительницами квалификации 10-я сеяная американка Серена Уильямс и девятая ракетка турнира Арина Соболенко из Беларуси. Уильямс встретится со шведкой Ребеккой Петерсон, а Соболенко – с француженкой Ализе Корне.

Словенка Полона Херцог сыграет с американкой Мэдисон Кис (13), её соотечественница Тамара Зиданшек – с австралийкой Айлой Томлянович. Француженка Кристина Младенович в первом круге встретится с соотечественницей Каролин Гарсией, немка Мона Бартель – с эстонкой Анетт Контавейт (14).

Турнир в Риме пройдёт с 13 по 19 мая.