Тим стал четвёртой ракеткой мира, Циципас — седьмой

В обновлённом рейтинге ATP от 13 мая австриец Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку, японец Кей Нисикори — на шестую, грек Стефанос Циципас — на седьмую, хорват Марин Чилич — на 10-ю.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции.

Рейтинг ATP. 13 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 115.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5770.

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4845.

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4745.

6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3860.

7 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3790.

8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3755.

9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3145.

10 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 3025.

…

13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2720.

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...

79 (86). Андрей Рублёв (Россия) — 676.