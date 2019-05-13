Суарес-Наварро: отсутствие Шараповой и С. Уильямс в туре пошло теннису на пользу

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро прокомментировала длительное отсутствие в туре американки Серены Уильямс и россиянки Марии Шараповой.



«Серена много раз демонстрировала своё превосходство, выиграв за свою карьеру всё по нескольку раз. Теперь, когда нет ни Уильямс, ни Шараповой, всё более сбалансировано, каждую неделю появляется новый чемпион. Это очень хорошо, ведь появляется конкуренция и каждый игрок имеет шанс вписать своё имя в историю», – цитирует испанку Tennis World USA.



Напомним, Серена Уильямс сыграет на стартовавшем турнире в Риме. Всего за последние полтора сезона она провела 35 матчей.



Мария Шарапова продолжает восстановление после травмы плеча. Россиянка за последние три с половиной года провела лишь 66 матчей.