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Бертенс: раньше со мной хотели играть

Бертенс: раньше со мной хотели играть
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, обыгравшая в финале турнира в Мадриде румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4, рассказала, как воспринимает свои достижения. В рейтинге WTA она поднялась на четвёртую строчку.

«Сейчас я уже больше готова к успехам. Чувствую, что нахожусь на своём месте. Может, это и звучит странно, ведь я стала четвёртой ракеткой мира, но я знаю, что за последний год сделала много хорошего. В прошлом году я чувствовала, что со мной хотят играть. Соперницы думали: „Если нам предстоит встреча с сеяной, то пусть это будет Кики“.

Сейчас же я стала сильнее и выступаю стабильнее, а на корте нахожусь в более расслабленном состоянии. Конечно, от стресса никуда не деться, но в целом я более расслабленна, чем раньше", — цитирует Бертенс WTA Insider.

Бертенс поднялась на четвёртую позицию в чемпионской гонке WTA
Халеп стала второй ракеткой мира, Бертенс — четвёртой
Бертенс не пустила Халеп на вершину
Джокович в Мадриде в упорной борьбе одолел Тима, а Бертенс сделала на шаг больше, чем в прошлом году, и оставила Осаку лидером.
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