Лопес: иметь трёх монстров в сетке – огромная удача, если это не мэйджор

Испанский теннисист и директор Madrid Mutua Open Фелисьяно Лопес прокомментировал участие в турнире трёх первых номеров рейтинга АТР – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.



«Когда в вашей основной сетке есть три монстра, три настоящие легенды тенниса, это можно назвать не иначе, как огромной удачей. Таким может похвастать лишь несколько турниров, в основном мэйджоры.



В последние годы из-за ряда обстоятельств даже некоторые турниры «Большого шлема» не собирали их вместе. Сейчас же они все играли в Мадриде и все выигрывали, дошли до четвертьфиналов. Я бы хотел особенно выделить это в отношении завершившегося турнира», – заявил Лопес в эфире Radio Marca.



Напомним, победителем Madrid Mutua Open стал серб Новак Джокович. Рафаэль Надаль добрался до полуфинала, а Федерер завершил выступление на четвертьфинальной стадии.