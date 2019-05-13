Циципас: мои ноги не успевали за разумом, поэтому Новак заставил меня страдать

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в финале Madrid Mutua Open. В двух партиях он уступил первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).



«Новак полностью заслужил эту победу, он играл невероятно. Мне же, напротив, мало что удалось сделать. Кроме того, я серьёзно просел физически. Мои ноги не успевали за разумом, болело вообще всё тело.



Новак сыграл умно, заставлял меня много двигаться по корту. Он знал, что у меня был тяжёлый полуфинал, поэтому пользовался этим, заставлял меня бегать и страдать. Увы, я не смог найти выход из этой ситуации», – цитирует Циципаса официальный сайт АТР.

Выход в финал мадридского «Мастерса» позволил Стефаносу подняться на седьмую строчку в рейтинге АТР.

Джокович выиграл «Мастерс» в Мадриде, одолев в финале Циципаса