Вердаско вышел во 2-й круг турнира в Риме, выиграв у Эдмунда 10 геймов подряд

Испанский теннисист Фернандо Вердаско отметился впечатляющим камбэком в своём стартовом матче на соревнованиях категории «Мастерс» в Риме. В трёх партиях он обыграл британца Кайла Эдмунда со счётом 4:6, 6:4, 6:2.



Стоит отметить, что в ходе второй партии Вердаско уступал со счётом 1:4, однако выдал серию из 10 выигранных геймов подряд, в результате чего повёл со счётом 5:0 в решающем сете.



Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. На счету Вердаско 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Эдмунд отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующим соперником Фернандо станет австриец Доминик Тим.



В параллельном матче первого круга соревнований хорват Борна Чорич оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.