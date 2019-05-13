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Вердаско вышел во 2-й круг турнира в Риме, выиграв у Эдмунда 10 геймов подряд

Вердаско вышел во 2-й круг турнира в Риме, выиграв у Эдмунда 10 геймов подряд
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско отметился впечатляющим камбэком в своём стартовом матче на соревнованиях категории «Мастерс» в Риме. В трёх партиях он обыграл британца Кайла Эдмунда со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Стоит отметить, что в ходе второй партии Вердаско уступал со счётом 1:4, однако выдал серию из 10 выигранных геймов подряд, в результате чего повёл со счётом 5:0 в решающем сете.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. На счету Вердаско 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Эдмунд отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником Фернандо станет австриец Доминик Тим.

В параллельном матче первого круга соревнований хорват Борна Чорич оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

13 мая 2019 года, понедельник. 12:15 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
38
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
2 : 1
Кайл Эдмунд
27
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
4 6 6
6 4 2
           
13 мая 2019 года, понедельник. 12:05 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 1
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
6 4 6 6
7 7 3 4
           
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