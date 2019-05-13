Серена Уильямс одержала первую победу после травмы

23-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Риме (Италия) под 10-м номером, вышла во второй круг, обыграв шведку Ребекку Петерсон (Q) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.



Серена 10 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Уильямс, не выступавшая с марта из-за травмы колена, поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Рим. Женщины. Первый круг

Доминика Цибулкова (Словакия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:2, 6:3.

Катержина Синякова (Чехия) — Ван Цян (Китай, 15) — 1:6, 7:5, 6:4.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 6:2.

Йоханна Конта (Великобритания) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:1.

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4.

