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Серена Уильямс одержала первую победу после травмы

Серена Уильямс одержала первую победу после травмы
Теннис / WTA

23-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Риме (Италия) под 10-м номером, вышла во второй круг, обыграв шведку Ребекку Петерсон (Q) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут.

Серена 10 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Уильямс, не выступавшая с марта из-за травмы колена, поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Рим. Женщины. Первый круг
Доминика Цибулкова (Словакия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:2, 6:3.
Катержина Синякова (Чехия) — Ван Цян (Китай, 15) — 1:6, 7:5, 6:4.
Юлия Путинцева (Казахстан) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 6:2.
Йоханна Конта (Великобритания) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:1.
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4.

13 мая 2019 года, понедельник. 15:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
Ребекка Петерсон
64
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
13 мая 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Александра Саснович
32
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
0 : 2
Доминика Цибулкова
33
Словакия
Доминика Цибулкова
Д. Цибулкова
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
13 мая 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
45
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
2 : 1
Ван Цян
17
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
1 7 6
6 5 4
           
13 мая 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Леся Цуренко
26
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
0 : 2
Юлия Путинцева
38
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
13 мая 2019 года, понедельник. 13:45 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
42
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 0
Элисон Риске
52
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
13 мая 2019 года, понедельник. 13:55 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Чжэн Сайсай
46
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
0 : 2
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
С. Уильямс готова сыграть на турнире в Риме
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