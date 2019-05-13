Хачанов стартовал на «Мастерсе» в Риме с победы над Сонего

В первом круге турнира в Риме россиянин Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером, переиграл итальянца Лоренцо Сонего, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 3 эйса, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. В активе Сонего 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, который на старте соревнований оказался сильнее итальянца Андреаса Сеппи.

Действующим чемпионом турнира в Риме является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил немца Александра Зверева — 6:1, 1:6, 6:3.