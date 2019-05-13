Стал известен первый соперник Джоковича на турнире в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов на старте соревнований в Риме (Италия) в двух партиях победил испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
За выход в третий круг Шаповалов поборется с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.
Действующим чемпионом турнира в Риме является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил немца Александра Зверева — 6:1, 1:6, 6:3.
Мужчины. Рим. Первый круг
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:1
Алекс де Минор (Австралия) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 3:6, 1:6.
13 мая 2019 года, понедельник. 15:55 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
43
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
0 : 2
22
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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|3
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|6 5
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|6
|7 7
Хачанов стартовал на «Мастерсе» в Риме с победы над Сонего