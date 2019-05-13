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Стал известен первый соперник Джоковича на турнире в Риме

Стал известен первый соперник Джоковича на турнире в Риме
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов на старте соревнований в Риме (Италия) в двух партиях победил испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

За выход в третий круг Шаповалов поборется с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

Действующим чемпионом турнира в Риме является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил немца Александра Зверева — 6:1, 1:6, 6:3.

Мужчины. Рим. Первый круг

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:1

Алекс де Минор (Австралия) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 3:6, 1:6.

13 мая 2019 года, понедельник. 15:55 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
Пабло Карреньо-Буста
43
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
0 : 2
Денис Шаповалов
22
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
3 6 5  
6 7 7  
           
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