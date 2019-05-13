С. Уильямс: последнее время у меня не получалось полноценно тренироваться

Американская теннисистка Серена Уильямс подвела итоги матча первого круга на турнире в Риме (Италия), где она в двух сетах обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:4, 6:2.

«Было приятно наконец-то сыграть. В этом году я провела мало матчей. Но это получилось не из-за моего желания, а вынужденно. Я очень хотела быть в туре и выступать, однако не получалось. Рада, что наконец вернулась. Надеюсь продолжить в том же духе.

В последнее время у меня не получалось полноценно тренироваться. Пауза оказалась длиннее, чем я ожидала. Делала всё возможное, чтобы поддерживать себя в форме, и вот я здесь. Люблю грунтовый сезон и хочу участвовать в турнирах», — цитирует Уильямс официальный сайт WTA.