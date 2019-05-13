У американской теннисистки Гиббз обнаружен рак

Бывшая 68-я ракетка мира, американка Николь Гиббз сообщила, что медики обнаружили у неё рак слюнной железы. По словам теннисистки, стоматолог во время осмотра нашёл образование во рту, направил на биопсию, которая и выявила раковую опухоль.

«К счастью, для такой формы онкологии прогноз положительный. Мой хирург убеждён, что операция полностью решит проблему. Он посоветовал мне сыграть на нескольких турнирах, чтобы как-то развеяться», — написала Гиббз в «Твиттере».

Операция запланирована на пятницу, 17 мая. Гиббз намерена вернуться на корт в конце июня, к старту квалификации Уимблдона. В этом году соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проводится на травяном покрытии.