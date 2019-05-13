А. Зверев в Риме попал мячом в девочку, а потом подарил ей повязку

На старте турнира в Риме (Италия) в парном разряде немец Александр Зверев вместе с братом Мишей проиграли в двух сетах дуэту Рэйвен Клаасен (ЮАР)/Майкл Винус (Новая Зеландия) со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Во время одного из розыгрышей Зверев-младший случайно попал мячом в девочку. Теннисист выполнил смэш, после которого мяч отскочил и улетел на трибуну. После завершения гейма Александр подошёл к ребёнку и подарил ей свою повязку на голову.

Ранее Зверев выступил на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где не смог защитить прошлогодний титул. Александр дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему финалисту соревнований — греку Стефаносу Циципасу. В нынешнем сезоне чемпионом стал первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

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