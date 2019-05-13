Димитрова будут готовить к «Ролан Гарросу» Штепанек и Агасси

В команду болгарского теннисиста вошёл бывший игрок топ-10 чех Радек Штепанек. Вместе с американцем Андре Агасси они помогут 27-летнему спортсмену подготовиться к «Ролан Гаррос».

«Мы решили вместе подготовиться к „Ролан Гаррос“. У нас пока нет дальнейших планов», — цитирует Штепанека Tennis Tonic.

Штепанек и Агасси уже сотрудничали, когда работали с сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, ранее Димитров расстался с тренером Дани Валверду, под руководством которого выиграл «Мастерс» в Цинциннати и Итоговый турнир в 2017 году.

В этом году «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. По сравнению с прошлым сезоном, общий призовой фонд турнира увеличился на 8,62% и составил € 42,661 млн.