Метревели: Хачанов играет с большими перепадами, уступает в скорости ровесникам

Финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели подвёл итоги "Мастерса" в Мадриде (Испания), оценив игру россиянина Карена Хачанова.

«В прошлом Джокович играл неважно, сейчас — немного лучше. Однако в Мадриде повторилось то же, что и в Австралии: в ходе турнира в Мельбурне Джокович играл не так уж здорово, но к решающему матчу преобразился.

Надаль строит всю подготовку под «Ролан Гаррос». Сейчас он играет неважно. Скорости не те, много ошибается. Но к Парижу, думаю, он подойдёт в хорошей форме. Циципас, конечно, понравился. Однако ещё большее впечатление на меня произвёл Тим. На мой взгляд, Доминик будет одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос». Не случайно полуфинал с австрийцем стал самым трудным на турнире для Джоковича.

Хачанов играет с большими перепадами. Причём не только в Мадриде. Уступает в скорости ровесникам, тому же Медведеву", — приводит слова Метревели GoTennis.