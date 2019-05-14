Азаренко — о матче со Свитолиной: будет весело

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над китаянкой Чжан Шуай в первом круге турнира в Риме со счётом 6:2, 6:1.

«Думаю, я с начала матча стала демонстрировать уверенную игру. Я действовала достаточно стабильно. Игра проходила в непростых условиях — было холодно и нам пришлось долго ждать начала матча. Но я рада, что не теряла концентрацию. Я сразу захватила инициативу и продолжала оказывать давление на соперницу», — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

За выход в третий круг Виктория поспорит с действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной.

«С нетерпением жду этого испытания. Мы уже давно не играли друг с другом на турнирах. Однако здесь мы тренировались вместе. Это будет упорное сражение. Элина великолепно играет здесь, она дважды подряд завоевала титул. Думаю, будет весело. Мы будем играть вечером. Надеюсь, зрителей соберётся немало, и игра получится увлекательной», — сказала Азаренко.