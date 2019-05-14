Нисикори: не могу привыкнуть к тому, что мы с Федерером рекламируем одну одежду

Теннисист Кей Нисикори прокомментировал выступление Роджера Федерера в форме Uniqlo. Сам Кей также является амбассадором японской фирмы.
«Здорово, что Роджер представляет Uniqlo, однако я по-прежнему не могу к этому привыкнуть, это выглядит очень странно. На протяжении долгих лет он являлся моим кумиром и я всегда ассоциировал его с Nike. Удивительно, что теперь мы рекламируем одну и ту же одежду.
Что касается Uniqlo, то их ход логичен и понятен. Роджер – большая фигура, с его помощью они могут активно расширяться в Европе», – цитирует Нисикори Tennis World USA.
Оба теннисиста выступают на «Мастерсе» в Риме (Италия). Роджер свой стартовый матч проведёт с победителем матч Фрэнсис Тиафо (США) – Жоау Соуза (Португалия), а Нисикори сыграет с Тэйлором Фритцем (США) или Гидо Пельей (Аргентина).
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