Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Нисикори: не могу привыкнуть к тому, что мы с Федерером рекламируем одну одежду

Нисикори: не могу привыкнуть к тому, что мы с Федерером рекламируем одну одежду
Теннис / ATP 0

Теннисист Кей Нисикори прокомментировал выступление Роджера Федерера в форме Uniqlo. Сам Кей также является амбассадором японской фирмы.

«Здорово, что Роджер представляет Uniqlo, однако я по-прежнему не могу к этому привыкнуть, это выглядит очень странно. На протяжении долгих лет он являлся моим кумиром и я всегда ассоциировал его с Nike. Удивительно, что теперь мы рекламируем одну и ту же одежду.

Что касается Uniqlo, то их ход логичен и понятен. Роджер – большая фигура, с его помощью они могут активно расширяться в Европе», – цитирует Нисикори Tennis World USA.

Оба теннисиста выступают на «Мастерсе» в Риме (Италия). Роджер свой стартовый матч проведёт с победителем матч Фрэнсис Тиафо (США) – Жоау Соуза (Португалия), а Нисикори сыграет с Тэйлором Фритцем (США) или Гидо Пельей (Аргентина).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент