Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Возняцки на втором турнире подряд снялась по ходу стартового матча

Возняцки на втором турнире подряд снялась по ходу стартового матча
Теннис / WTA 0

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Риме (Италия) под 11-м номером, не смогла выйти во второй круг. Она снялась по ходу матча с представительницей США Даниэль Коллинз при счёте 6:7 (5:7). Соперницы провели на корте 56 минут.

За выход в третий круг Коллинз поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

На предыдущем турнире, который состоялся в Мадриде (Испания), Каролина также не смогла завершить свой стартовый матч. Она снялась по ходу встречи с француженкой Ализе Корне из-за боли в нижней части спины.

Соревнования в столице Италии завершатся 19 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

14 мая 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
30
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
2 : 0
Rt
Каролина Возняцки
12
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
7 7    
6 5    
           
Корне: я понимаю, насколько Возняцки плохо
Превозмогая боль. Возняцки ведёт бой с соперницами и тяжёлой формой артрита
Чуть больше года назад Возняцки стала первой ракеткой мира, а сейчас она не может нормально играть из-за болезни.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент