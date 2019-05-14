Возняцки на втором турнире подряд снялась по ходу стартового матча

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Риме (Италия) под 11-м номером, не смогла выйти во второй круг. Она снялась по ходу матча с представительницей США Даниэль Коллинз при счёте 6:7 (5:7). Соперницы провели на корте 56 минут.

За выход в третий круг Коллинз поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

На предыдущем турнире, который состоялся в Мадриде (Испания), Каролина также не смогла завершить свой стартовый матч. Она снялась по ходу встречи с француженкой Ализе Корне из-за боли в нижней части спины.

Соревнования в столице Италии завершатся 19 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

Корне: я понимаю, насколько Возняцки плохо