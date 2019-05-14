Надаль: не встретился бы с Циципасом без судей
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал попытки представителя Греции Стефаноса Циципаса затянуть игру в полуфинальном матче «Мастерса» в Мадриде (Испания).
«Не соглашусь, что я был раздражён в этих моментах. Сами понимаете, для таких моментов и существуют судьи.
Впрочем, это правда – я бы не захотел встречаться со Стефаносом без судей. Шучу. Понимаю его недовольство, ведь иногда действительно сложно понять, задел ли мяч линию – приходится обращаться к судье на вышке», – цитирует Надаля Le Matin.
Напомним, Циципас оказался сильнее Надаля в полуфинальном матче Madrid Mutua Open – 6:4, 2:6, 3:6. В решающем матче турнира Стефанос уступил первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу – 3:6, 4:6.
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