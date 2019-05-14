Павлюченкова проиграла Саккари на старте турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она проиграла представительнице Греции Марии Саккари, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Саккари поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной под 14-м номером.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.