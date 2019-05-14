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18-летняя украинка Ястремская проиграла четвёртый матч подряд

18-летняя украинка Ястремская проиграла четвёртый матч подряд
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она в трёх партиях проиграла представительнице Испании Карле Суарес-Наварро со счётом 4:6, 6:1, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Ястремская 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

Даяна, которой завтра, 15 мая, исполнится 19 лет, проиграла четвёртый матч подряд.

За выход в третий круг Суарес-Наварро поспорит с француженкой Ализе Корне (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

14 мая 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
41
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 : 2
Карла Суарес-Наварро
31
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
4 6 3
6 1 6
           
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