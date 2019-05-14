Федерер – о повышении цен на билеты в Риме: странное «поощрение» от турнира

Швейцарец Роджер Федерер не до конца понял решение организаторов «Мастерса» в Риме (Италия).



Напомним, турнир принял решение повысить цены на билеты в дни, когда играть будет Роджер. Такое решение организаторы объяснили желанием поощрить болельщиков, которые приобретали билеты, не зная об участии Федерера на турнире.



«Я слышал, что некоторые фанаты явно не были рады такому ходу со стороны организаторов. Это явно разочаровывает и меня. Такое «поощрение» выглядит достаточно странно.



Впрочем, это не отменяет тот факт, что я счастлив выступать в Риме. Надеюсь, будет много народу и хорошая атмосфера на трибунах. Лично я очень рад быть здесь», – цитирует Федерера Tennis 365.

Соперником Федерера в его первом матче станет победитель встречи Фрэнсис Тиафо (США) – Жоау Соуза (Португалия).