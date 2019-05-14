Медведев уступил Кирьосу на старте «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев (12) не смог выйти во второй раунд грунтовых соревнований категории «АТР 1000» в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 6:3, 3:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Медведев отметился 12 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 брейком. На счету Кирьоса 14 эйсов и 2 брейк-пойнта из 3. Двойных ошибок Ник не допустил.



Следующим соперником австралийского теннисиста станет представитель Норвегии Каспер Рууд.



Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.

Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме? Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.