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Медведев уступил Кирьосу на старте «Мастерса» в Риме

Медведев уступил Кирьосу на старте «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев (12) не смог выйти во второй раунд грунтовых соревнований категории «АТР 1000» в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Медведев отметился 12 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 брейком. На счету Кирьоса 14 эйсов и 2 брейк-пойнта из 3. Двойных ошибок Ник не допустил.

Следующим соперником австралийского теннисиста станет представитель Норвегии Каспер Рууд.

Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.

14 мая 2019 года, вторник. 13:45 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 : 2
Ник Кирьос
36
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 2 3
           
3 6 3
6 3 6
           
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