Хачанов – первый участник третьего раунда «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов (11) пробился в третий круг грунтовых соревнований категории «АТР 1000» в Риме (Италия). В трёх партиях он добыл волевую победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом со счётом 5:7, 6:4, 6:2.



Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. На счету Хачанова 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 7. Баутиста-Агут отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.



Следующим соперником представителя России станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 5) – Фернандо Вердаско (Испания).



Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.

Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме? Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.