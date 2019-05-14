Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов – первый участник третьего раунда «Мастерса» в Риме

Хачанов – первый участник третьего раунда «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов (11) пробился в третий круг грунтовых соревнований категории «АТР 1000» в Риме (Италия). В трёх партиях он добыл волевую победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. На счету Хачанова 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 7. Баутиста-Агут отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.

Следующим соперником представителя России станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 5) – Фернандо Вердаско (Испания).

Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.

14 мая 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
20
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 : 2
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
7 4 2
5 6 6
           
Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме?
Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент