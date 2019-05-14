Хачанов – первый участник третьего раунда «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов (11) пробился в третий круг грунтовых соревнований категории «АТР 1000» в Риме (Италия). В трёх партиях он добыл волевую победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом со счётом 5:7, 6:4, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. На счету Хачанова 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 7. Баутиста-Агут отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.
Следующим соперником представителя России станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 5) – Фернандо Вердаско (Испания).
Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.
14 мая 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
20
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 : 2
13
Карен Хачанов
К. Хачанов
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|6
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