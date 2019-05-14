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Определился первый соперник Федерера на «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник Федерера на «Мастерсе» в Риме
Теннис / ATP 0

Португальский теннисист Жоау Соуза вышел второй круг соревнований в Риме (Италия), где его соперником станет 37-летний швейцарец Роджер Федерер. В трёх партиях Тиафо добыл победу над американцем Фрэнсисом Тиафо – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Победитель отметился 7 эйсами, 2 двойными ошибками и 4 брейками. На счету американского теннисиста 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 12.

Стоит отметить, что победитель матча Соуза – Федерер сыграет или с хорватом Борной Чоричем, или с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.

14 мая 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
34
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
1 : 2
Жоау Соуза
72
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
3 7 7 6 4
6 6 3 7 7
           
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