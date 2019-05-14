Кирьос на «Мастерсе» в Риме наклонился и повернулся задом к Медведеву

Российский теннисист Даниил Медведев на старте грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) в трёх сетах проиграл австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 6:3, 3:6.
В ходе матча 24-летний уроженец Канберры уже традиционно подавал с руки. В одном моменте Кирьос притворился, что будет всё делать как обычно, а в итоге подал с плеча.
Ник отметился ещё несколькими выходками. Он получил от судьи предупреждение за выбитый мяч с корта. В предпоследнем гейме, когда россиянин готовился нанести результативный удар, австралиец наклонился и повернулся задом к сопернику.
Следующим соперником Кирьоса станет представитель Норвегии Каспер Рууд.
Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.
Видео доступно в "твиттере" Tennis TV.
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