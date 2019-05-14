Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

А. Зверев проиграл Берреттини и покинул турнир в Риме

А. Зверев проиграл Берреттини и покинул турнир в Риме
Теннис / ATP 0

Во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) немец Александр Зверев, посеянный под четвёртым номером, в двух сетах проиграл хозяину кортов Маттео Берреттини (WC) — 5:7, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

Уроженец Гамбурга выполнил 11 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В активе итальянца 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Берреттини поборется либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом (Q).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является испанец Рафаэль Надаль.

Мужчины. Рим. Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7)

Марин Чилич (Хорватия, 9) — Андреа Бассо (Италия, WC) — 6:1, 7:5.

14 мая 2019 года, вторник. 15:45 МСК
Рим (м). 2-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
0 : 2
Маттео Берреттини
33
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
5 5  
7 7  
           
14 мая 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
34
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
1 : 2
Жоау Соуза
72
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
3 7 7 6 4
6 6 3 7 7
           
14 мая 2019 года, вторник. 14:20 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
10
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
2 : 0
Андреа Бассо
416
Италия
Андреа Бассо
А. Бассо
1 2 3
           
6 7  
1 5  
           
Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме?
Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент