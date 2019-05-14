А. Зверев проиграл Берреттини и покинул турнир в Риме

Во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) немец Александр Зверев, посеянный под четвёртым номером, в двух сетах проиграл хозяину кортов Маттео Берреттини (WC) — 5:7, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

Уроженец Гамбурга выполнил 11 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В активе итальянца 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Берреттини поборется либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом (Q).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является испанец Рафаэль Надаль.

Мужчины. Рим. Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7)

Марин Чилич (Хорватия, 9) — Андреа Бассо (Италия, WC) — 6:1, 7:5.