Кирьос сделал комплимент Медведеву после победы на старте турнира в Риме

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия).

«Был очень весёлый матч. Знал, что будет тяжело, ведь я мало выступал на грунте. Медведев — невероятный теннисист, проводит отличный год. В прошлом сезоне он тоже играл хорошо.

Я старался мощно подавать, диктовать игру там, где это возможно. Делал много укороченных и пытался сбить его темп», — цитирует Кирьоса пресс-служба ATP.

Следующим соперником Кирьоса станет представитель Норвегии Каспер Рууд.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии.