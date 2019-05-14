Серена Уильямс не сыграет с сестрой Винус в Риме из-за травмы
Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс снялась с турнира в Риме (Италия) из-за травмы левого колена, информирует официальный сайт WTA. В матче второго круга она должна была встретиться со своей старшей сестрой Винус.
На старте соревнований В. Уильямс обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4), а Серена в двух сетах переиграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон — 6:4, 6:2.
Сёстрам предстояло провести 31-ю встречу. У Серены — 18 побед, у Винус — 12.
В 2018 году чемпионкой турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4. В этом сезоне первый номер посева получила представительница Японии Наоми Осака.
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Из-за травмы левого колена Серена не выходила на корт 1,5 месяца. Сейчас она играет на грунте в Риме, где встретится со своей сестрой Винус.
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