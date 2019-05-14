А. Зверев: не хочу брать в руки ракетку

Немецкий теннисист Александр Зверев остался разочарован поражением в матче с итальянцем Маттео Берреттини со счётом 5:7, 5:7 во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

«Из-за ветра я становлюсь одним из худших игроков топ-10 в истории. Я вышел на корт совершенно мёртвым. Такого нельзя допускать. Я должен был сыграть по-другому.

На «Мастерсе» надо оставаться профессионалом. Это касается моего окружения, моей команды. Хочу поговорить с ними, чтобы исключить повторения подобного.

Я несколько дней не буду брать в руки ракетку. Сейчас мне не хочется играть в теннис», — приводит слова Зверева немецкий журналист Мориц Ланг.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл как раз Зверева.