Свитолина, ведя 5:2 в 3-м сете, проиграла Азаренко во 2-м круге турнира в Риме

На соревнованиях в Риме (Италия) украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, в упорной борьбе уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко — 6:4, 1:6, 5:7. Продолжительность матча, который прерывался из-за дождя, составила 2 часа 17 минут.
В решающем сете Свитолина выигрывала 5:2 и не реализовала матчбол, после чего проиграла пять геймов подряд.
Следующей соперницей Азаренко станет либо испанка Гарбинье Мугуруса, либо Даниэль Коллинз из США.
Напомним, Свитолина побеждала на турнире в Риме в 2017 и 2018 годах.
Женщины. Рим. Первый круг
Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Ализе Корне (Франция, Q) — 1:6, 4:6
Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Севастова (Латвия, 12) — 2:6, 6:3, 6:2
Второй круг
Айла Томлянович (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 3:6, 3:6.
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