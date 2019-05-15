Свитолина, ведя 5:2 в 3-м сете, проиграла Азаренко во 2-м круге турнира в Риме

На соревнованиях в Риме (Италия) украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, в упорной борьбе уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко — 6:4, 1:6, 5:7. Продолжительность матча, который прерывался из-за дождя, составила 2 часа 17 минут.

В решающем сете Свитолина выигрывала 5:2 и не реализовала матчбол, после чего проиграла пять геймов подряд.

Следующей соперницей Азаренко станет либо испанка Гарбинье Мугуруса, либо Даниэль Коллинз из США.

Напомним, Свитолина побеждала на турнире в Риме в 2017 и 2018 годах.

Женщины. Рим. Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Ализе Корне (Франция, Q) — 1:6, 4:6

Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Севастова (Латвия, 12) — 2:6, 6:3, 6:2

Второй круг

Айла Томлянович (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 3:6, 3:6.