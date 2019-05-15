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Свитолина, ведя 5:2 в 3-м сете, проиграла Азаренко во 2-м круге турнира в Риме

Свитолина, ведя 5:2 в 3-м сете, проиграла Азаренко во 2-м круге турнира в Риме
Теннис / WTA 0

На соревнованиях в Риме (Италия) украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, в упорной борьбе уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко — 6:4, 1:6, 5:7. Продолжительность матча, который прерывался из-за дождя, составила 2 часа 17 минут.

В решающем сете Свитолина выигрывала 5:2 и не реализовала матчбол, после чего проиграла пять геймов подряд.

Следующей соперницей Азаренко станет либо испанка Гарбинье Мугуруса, либо Даниэль Коллинз из США.

Напомним, Свитолина побеждала на турнире в Риме в 2017 и 2018 годах.

Женщины. Рим. Первый круг
Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Ализе Корне (Франция, Q) — 1:6, 4:6
Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Севастова (Латвия, 12) — 2:6, 6:3, 6:2

Второй круг
Айла Томлянович (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 3:6, 3:6.

14 мая 2019 года, вторник. 20:40 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 : 2
Виктория Азаренко
51
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
6 1 5
4 6 7
           
14 мая 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
Ализе Корне
53
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
14 мая 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
2 : 1
Анастасия Севастова
13
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
2 6 6
6 3 2
           
14 мая 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Айла Томлянович
47
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
0 : 2
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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